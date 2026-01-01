384 návodů · 14 rubrik · žádné recenze, které zastarají
Návody, které nezestárnou.
Vysvětlujeme parametry místo modelů, provedeme vás nastavením krok za krokem a poradíme s výběrem tak, aby vydržel roky. Psáno podle toho, na co se lidé skutečně ptají.Procházet všechny návody
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Rubriky
Počítače a notebooky
53 návodů
Nastavení, údržba i výběr počítače, který vydrží roky.
Stolní počítač · Notebook · Klávesnice
Bezpečnost a soukromí
22 návodů
Jak si ohlídat účty, data i domácí síť bez placení za zbytečnosti.
Antivirus · VPN · Phishing
Mobily a tablety
35 návodů
Od prvního zapnutí po výběr telefonu, který nezastará za rok.
iPhone · Mobilní telefon · Tablet
TV, audio a video
41 návodů
Televize, sluchátka a projektory — parametry, které opravdu poznáte.
Televize · Sluchátka · Projektor
Internet a síť
30 návodů
Wi-Fi, routery a připojení, které doma funguje všude.
WiFi · Router · Bluetooth
Chytrá domácnost
37 návodů
Vysavače, kamery a zásuvky — co dává smysl a co je hračka.
Robotický vysavač · Bezpečnostní kamera · Chytrá zásuvka
Nositelná elektronika
11 návodů
Hodinky a náramky: co změří přesně a co jen odhadne.
Chytré hodinky · Fitness náramek
Data a zálohování
37 návodů
Aby vám fotky a dokumenty nezmizely s jedním rozbitým diskem.
Flash disk · Externí disk · SSD
Foto a drony
20 návodů
Fotoaparáty a drony — pravidla, parametry a první lety.
Fotoaparát · Dron
Tiskárny a kancelář
16 návodů
Tiskárny, skenery a náklady na stránku, které nikdo neuvádí.
Tiskárna · Skener · 3D tiskárna
Gaming
34 návodů
Konzole a herní příslušenství bez marketingových zkratek.
PlayStation · Herní myš
Příslušenství a kabely
20 návodů
Kabely, nabíječky a redukce: co koupit, aby to fungovalo napoprvé.
USB-C · Powerbanka · Nabíječka
Software a aplikace
12 návodů
Programy a služby, které se vyplatí — a čím nahradit ty placené.
Záložní software · Kancelářský balík · Správce hesel
Domácí kancelář
16 návodů
Práce z domova: monitor, židle, zvuk a světlo na videohovory.
Monitor · Webkamera · Mikrofon
Slovníček pojmů
53 zkratek a termínů vysvětlených jednou větou. Když v článku narazíte na pojem, který neznáte.
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