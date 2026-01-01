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384 návodů · 14 rubrik · žádné recenze, které zastarají

Návody, které nezestárnou.

Vysvětlujeme parametry místo modelů, provedeme vás nastavením krok za krokem a poradíme s výběrem tak, aby vydržel roky. Psáno podle toho, na co se lidé skutečně ptají.

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Rubriky

Počítače a notebooky

53 návodů

Nastavení, údržba i výběr počítače, který vydrží roky.

Stolní počítač · Notebook · Klávesnice

Bezpečnost a soukromí

22 návodů

Jak si ohlídat účty, data i domácí síť bez placení za zbytečnosti.

Antivirus · VPN · Phishing

Mobily a tablety

35 návodů

Od prvního zapnutí po výběr telefonu, který nezastará za rok.

iPhone · Mobilní telefon · Tablet

TV, audio a video

41 návodů

Televize, sluchátka a projektory — parametry, které opravdu poznáte.

Televize · Sluchátka · Projektor

Internet a síť

30 návodů

Wi-Fi, routery a připojení, které doma funguje všude.

WiFi · Router · Bluetooth

Chytrá domácnost

37 návodů

Vysavače, kamery a zásuvky — co dává smysl a co je hračka.

Robotický vysavač · Bezpečnostní kamera · Chytrá zásuvka

Nositelná elektronika

11 návodů

Hodinky a náramky: co změří přesně a co jen odhadne.

Chytré hodinky · Fitness náramek

Data a zálohování

37 návodů

Aby vám fotky a dokumenty nezmizely s jedním rozbitým diskem.

Flash disk · Externí disk · SSD

Foto a drony

20 návodů

Fotoaparáty a drony — pravidla, parametry a první lety.

Fotoaparát · Dron

Tiskárny a kancelář

16 návodů

Tiskárny, skenery a náklady na stránku, které nikdo neuvádí.

Tiskárna · Skener · 3D tiskárna

Gaming

34 návodů

Konzole a herní příslušenství bez marketingových zkratek.

PlayStation · Herní myš

Příslušenství a kabely

20 návodů

Kabely, nabíječky a redukce: co koupit, aby to fungovalo napoprvé.

USB-C · Powerbanka · Nabíječka

Software a aplikace

12 návodů

Programy a služby, které se vyplatí — a čím nahradit ty placené.

Záložní software · Kancelářský balík · Správce hesel

Domácí kancelář

16 návodů

Práce z domova: monitor, židle, zvuk a světlo na videohovory.

Monitor · Webkamera · Mikrofon

Slovníček pojmů

53 zkratek a termínů vysvětlených jednou větou. Když v článku narazíte na pojem, který neznáte.

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Co je nového

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